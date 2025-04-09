ترمب: إسرائيل تقود الهجوم على إيران إذا لم تتخلى عن “النووي”

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الأربعاء إن إسرائيل سوف تكون” قائد” الهجوم العسكري على إيران، فى حال لم تتخل طهران عن البرنامج النووي.

أدلى ترمب بهذه التعليقات قبل المباحثات المقررة الأسبوع القادم بين مسؤولين أمريكيين وإيرانيين فى سلطنة عمان، وكان ترمب قد ذكر في وقت سابق هذا الأسبوع إن المباحثات سوف تكون”مباشرة” بينما وصفت طهران المباحثات بأنها ستكون “غير مباشرة” مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب “إذا تطلب الأمر الجيش، فإن لدينا الجيش”. وأضاف: “سوف تكون إسرائيل منخرطة جدا فى ذلك، سوف تكون قائدة لهذه العملية، ولن يقودنا أحد، إننا نعمل ما نريد”.