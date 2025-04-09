مطار الملك خالد يحقق المركز 24 في سكاي تراكس 2025

أعلنت شركة مطارات الرياض أن مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة السعودية قفز إلى المرتبة 24 ضمن تصنيف “سكاي تراكس” العالمي لعام 2025، متفوقًا على مئات المطارات حول العالم التي بلغ عددها 580.

خلال فعاليات معرض “Passenger Terminal Expo” المنعقد في مدريد بين 8 و10 أبريل الجاري، تم الإعلان عن تقدم المطار 11 مركزًا مقارنة بعام 2024، مسجلاً أعلى أداء بين مطارات المملكة حتى الآن.

لم يقتصر التكريم على الترتيب العام، بل حصد المطار جوائز إضافية تؤكد تميزه، إذ فاز بلقب أفضل موظفي مطارات في الشرق الأوسط، وحل ثالثًا عالميًا في فئة أفضل صالة جديدة، إلى جانب احتلاله المركز الرابع ضمن فئة المطارات التي تستوعب بين 30 و40 مليون مسافر سنويًا، وفق تقييم منظمة “سكاي تراكس” التي ترصد أداء المطارات وشركات الطيران منذ أكثر من عقدين.