رينو تطلق سيارتها “أوسترال” الجديدة

أعلنت شركة رينو عن إطلاق سيارتها Austral الجديدة، التي تنتمي إلى فئة SUV، نظير سعر يبدأ من نحو 40 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن السيارة Austral المدمجة تتشارك المنصة التقنية مع السيارة نيسان Qashqai، كما أنها تشعل نار المنافسة مع فورد Kuga وأوبل Grandland وفولكس فاجن Tiguan.

وتظهر السيارة Austral الجديدة بطول 05ر4 متر، مع قاعدة عجلات بطول 67ر2 متر، وهو ما يؤهلها لتوفير مساحة تخزين تصل إلى 1761 لترا، مع مواضع للتخزين تصل سعتها إلى 35 لترا.

وتتميز السيارة الجديدة بملامح أكثر أناقة على المقدمة والكشافات ومصابيح الضوء النهاري. وتتمتع السيارة بمقصورة داخلية أنيقة تسيطر عليها ملامح الحداثة.

كما يتم ضمان الشعور بالراحة من خلال مجموعة التعليق الجديدة، مع ممتصات الصدمات الفائقة، وكذلك التصميم الخاص للمقاعد الأمامية.

وعلى صعيد أنظمة الدفع، تعتمد السيارة على نظام دفع هجين معتدل بقوة 158 حصانا أو دفع هجين كامل بقوة إجمالية تبلغ 200 حصان.

وتستهلك السيارة Austral الهجينة في أفضل الحالات 8ر4 لتر/100 كلم.