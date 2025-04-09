ترمب: صفقة “تيك توك” لا تزال مطروحة على الطاولة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى أن خطة فصل أصول تطبيق “تيك توك” لا تزال قيد الدراسة، بعد أيام من الغموض حول مصيرها.

وأوضح ترمب في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، أن هناك مفاوضات جارية مع شخصيات بارزة وشركات ذات ثقل مالي كبير لإعادة توجيه استخدام التطبيق بطريقة أكثر كفاءة.

ترمب شدد على أن أي تقدم يعتمد على تطور العلاقة مع الصين، قائلاً: “الصفقة لا تزال على الطاولة، لكن علينا أن نراقب ما سيحدث”.

وكشف ترمب عن قرارات جديدة تتعلق بالسياسة التجارية، حيث أعلن تعليق الرسوم الجمركية الإضافية المتبادلة مع عدة دول لمدة 90 يومًا، مستثنيًا الصين من هذا القرار.

وفرض ترمب زيادة فورية على الرسوم الجمركية على البضائع الصينية بنسبة تصل إلى 125%، في خطوة تعكس تصعيدًا في المواجهة الاقتصادية مع بكين.

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