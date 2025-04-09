فابريزيو يكشف مفاجأة بشأن رد فان دايك النهائي على عرض روشن

‫‫كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن مفاجأة في قرار فان دايك مدافع فريق ليفربول بشأن عرض الدوري السعودي والذي تلقاه خلال الفترة الماضية من أجل الانضمام لأحد أندية الصندوق. ‬

‫وقال فابريزيو رومانو عبر قناته في يوتيوب : الدوري السعودي قدم عرضا ضخما من أجل ضم فان دايك ولكن اللاعب اتخذ قرار نهائي بعدم الانضمام والاستمرار مع ليفربول خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه اتفق على تجديد عقده لمدة موسمين. ‬

وكان صندوق الاستثمار دخل في مفاوضات قوية مع الهولندي فان دايك من أجل ضمه بدون مقابل في ظل نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري إلا أن اللاعب رفض الأمر وفضل الاستمرار مع الفريق.