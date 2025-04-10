حرب الرسوم الجمركية تهبط بأسعار النفط

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% اليوم الخميس، في ظل تصعيد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للتوترات التجارية مع الصين، رغم قراره بتأجيل فرض رسوم جمركية على دول أخرى لمدة 90 يومًا.

وبحسب وكالة “رويترز”، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 73 سنتًا أو ما يعادل 1.1%، لتصل إلى 64.73 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:08 بتوقيت غرينتش، بينما سجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعًا بمقدار 49 سنتًا، أي بنسبة 0.8%، لتبلغ 61.86 دولارًا.

اقرأ أيضًا: الإنتاج الصناعي السعودي يسجل انخفاضا 0.2% خلال فبراير

وكانت أسعار النفط قد أغلقت أمس الأربعاء على مكاسب بنسبة 4%، بعد أن شهدت تقلبات حادة خلال الجلسة انخفضت خلالها بما يصل إلى 7%.

ودخلت الرسوم الجمركية الصينية على أمريكا بنسبة 84% حيّز التنفيذ، اليوم الخميس، وذلك ردًا على الحزمة الجديدة من الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، التي وصلت إلى نسبة 104% على الصين.

في تطور مفاجئ، رفع ترمب الرسوم الجمركية المفروضة على الصين إلى 125%، مقارنة بنسبة 104% التي أُعلنت في وقت سابق، ودخل القرار حيز التنفيذ أمس الأربعاء، بمجرد إعلان الصين رسومها الجمركية الانتقامية.

اقرأ أيضًا: الذهب يرتفع أكثر من 1% بعد قرار ترمب برفع الرسوم على الصين

ويتوقع محللون أن تستمر حدة النزاع لفترة طويلة؛ إذ كتب جون رونغ ياب، استراتيجي السوق في مجموعة “IG”: “نعتقد أن فرص التوصل إلى حل للجمود القائم بين الولايات المتحدة والصين ضيقة للغاية”.

وأضاف: “حتى مع استئناف المفاوضات مستقبلاً، فإن تحقيق توافق قد يكون صعبًا، مما يشير إلى احتمالية استمرار التوترات التجارية على المدى البعيد”.