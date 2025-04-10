“تحالف الراغبين” يناقش حماية أوكرانيا في بروكسل

يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في “تحالف الراغبين” اليوم الخميس في مقر حلف شمال الأطلسي “الناتو” في بروكسل، لمناقشة خطط دعم أوكرانيا في ظل استمرار الحرب مع روسيا منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ويُتوقّع أن تقدم المجموعة، التي تقودها فرنسا وبريطانيا، مقترحات لتعزيز الأمن الأوكراني، خاصة في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع موسكو.

وتُعد مسألة تأمين أوكرانيا من الهجمات الروسية المستقبلية أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش.

وتقترح باريس ولندن تشكيل وحدة أوروبية مشتركة تتولى مهمة حماية الأراضي الأوكرانية، إلا أن تفاصيل هذه القوة، بما في ذلك توقيت نشرها والتفويض القانوني الذي ستعمل بموجبه.

ومع ذلك، لا تزال غير واضحة حتى الآن، خصوصًا في ظل تردد الولايات المتحدة وانسحابها من الانخراط في أي مهمة عسكرية محتملة داخل أوكرانيا.