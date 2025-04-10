“تاسي” يستهل جلسة الخميس بارتفاع 4.01%

استهل مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسة نهاية الأسبوع اليوم الخميس، بارتفاع بمقدار 444.6 نقطة ما يعادل نسبة 4.01%، ليصل إلى مستوى 11541.25 نقطة، فيما قفز مؤشر السوق الموازية “نمو” 664.53 نقطة بنسبة 2.34%.

وسجلت الأسواق الآسيوية مكاسب قوية في تداولات صباح الخميس، مدفوعة بأجواء التفاؤل التي سادت بين المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تجميد الجزء الأكبر من الرسوم الجمركية التي كانت قد فُرضت في إطار الحرب التجارية.

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ويأتي هذا الصعود على خلفية الأداء اللافت للأسهم الأمريكية، حيث قفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 9.5%، في واحدة من أكبر قفزاته اليومية، وهي مكاسب تعادل ما تحققه الأسواق عادة خلال عام كامل.

وكان المؤشر قد بدأ جلسة الأربعاء على تراجع، وسط مخاوف من انكماش اقتصادي محتمل بسبب التوترات التجارية، قبل أن يتحول المسار بدعم من التطورات الجديدة.

وتوقع خبراء الأسواق أن تنعكس موجة التفاؤل الأمريكي على البورصات الآسيوية، وهو ما حدث بالفعل، إذ جاءت هذه المكاسب الإقليمية بعد يوم تاريخي للأسواق الأمريكية عزز الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية تميل لتخفيف حدة المواجهة التجارية، ما أعاد الثقة للمستثمرين العالميين.