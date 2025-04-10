الأسهم الآسيوية تنتعش بعد تجميد ترمب للرسوم الجمركية

قفزت الأسهم الآسيوية بشكل حاد في تداولات صباح الخميس، مدفوعة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق معظم الرسوم الجمركية، وهو ما لاقى ترحيبًا واسعًا من المستثمرين.

وسجّل مؤشر نيكي 225 الياباني ارتفاعًا قويًا بنسبة 9.13% ليصل إلى 34609 نقطة، بعدما قفز 2894.97 نقطة في نهاية جلسة الخميس.

اقرأ أيضًا: “تاسي” يستهل جلسة الخميس بارتفاع 4.01%

وارتفع مؤشر S&P/ASX 200 الأسترالي بنسبة 5.1% ليصل إلى 7748 نقطة، في حين صعد مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 5.2% ليبلغ 2412.80 نقطة، وصعدت البورصة التايوانية بنسبة 9.3%.

وجاء هذا الزخم في الأسواق الآسيوية بعد موجة تفاؤل عارمة في وول ستريت، حيث أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على مكاسب بلغت 9.5%، وهي نسبة توازي أداءً سنويًا جيدًا، بعد أن كان قد شهد تراجعًا سابقًا في اليوم نفسه بفعل مخاوف من ركود اقتصادي ناتج عن التوترات التجارية.

أشار المحللون، إلى أن الأسواق الإقليمية كانت تنتظر مؤشرات إيجابية، خاصة بعد الأداء التاريخي للأسهم الأمريكية أمس الأربعاء.

من جهته، وصف ستيفن إينس، الشريك الإداري في شركة “إس بي آي” لإدارة الأصول، الحالة في الأسواق بأنها تحوُل من الخوف إلى النشوة، مضيفًا أن القلق من الانكماش العالمي تراجع، وهناك ارتياح كبير بين المصدرين الآسيويين، رغم بقاء بعض الرسوم المفروضة على الصين.