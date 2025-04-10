تدشين مستشفى الملك عبدالله المتنقل في بنجلاديش

دشّنت مؤسسة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للأعمال الإنسانية مشروع مستشفى الملك عبدالله المتنقل في جمهورية بنجلاديش، أحد مشاريع برنامج العيادات الطبية المتنقلة في سبع دول في آسيا، التابع لبرنامج الملك عبدالله بن عبدالعزيز للأعمال الخيرية “فاعل خير”، بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية.

ويهدف المشروع إلى توفير الرعاية الصحية في المناطق النهرية النائية عبر خمس عيادات طبية عائمة، تُقدّم خدمات الرعاية الصحية الأساسية مثل: عيادة العيون، عيادة الأسنان، العيادة التشخيصية، والعمليات الجراحية، بالإضافة إلى المختبر، الصيدلية، وخدمات الأشعة، إلى جانب برامج التوعية والتثقيف الصحي، من خلال طواقم طبية مؤهلة ومتطوعين في الصحة العامة، ويُتوقّع أن تصل خدمات المشروع إلى أكثر من 3 ملايين مستفيد خلال خمس سنوات.

ويُعدّ هذا المشروع امتدادًا لبرنامج العيادات الطبية المتنقلة الذي تنفذه المؤسسة في سبع دول آسيوية من بينها بنجلاديش، ويستهدف أكثر من 1.1 مليون مستفيد سنويًا, ويشمل تشغيل 75 عيادةً متنقلةً، في كل من أفغانستان، اليمن، الهند، باكستان، قرغيزستان، طاجيكستان، وبنجلاديش.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا للدور الإنساني الرائد الذي تضطّلع به المملكة، من خلال مبادراتها ومؤسساتها في تقديم الدعم الإغاثي والتنموي للمحتاجين والمتضررين حول العالم، مما يعكس التزامها بقيم العطاء والتضامن الإنساني.