ارتفاع حاد للأسهم الأوروبية في بداية اليوم

شهدت الأسواق الأوروبية ارتفاعًا حادًا عند افتتاح تداولات الخميس، بعد أن غيّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب موقفه مؤقتًا بشأن الرسوم الجمركية.

وسجل المؤشر الإقليمي “ستوكس 600” ارتفاعًا بنسبة 7.04% بعد وقت قصير من جرس الافتتاح، مع تسجيل جميع القطاعات مكاسب واسعة دفعت بها إلى المنطقة الإيجابية، وحققت أسهم البنوك والتكنولوجيا والصناعات أكبر المكاسب، حيث قفزت بنسبة 10%، و9.9%، و9.1% على التوالي.

اقرأ أيضًا: الأسهم الآسيوية تنتعش بعد تجميد ترمب للرسوم الجمركية

وافتتحت البورصات الأوروبية تعاملات الخميس على ارتفاعات ملحوظة، حيث صعدت بورصة باريس بنسبة 6.43%، بينما ارتفعت بورصة فرانكفورت بنسبة 7.81%، ولندن بـ5.99%، كما سجّلت ميلانو مكاسب بلغت 7.81%، وارتفعت السوق السويسرية بنسبة 7.47%.

وارتفع مؤشر داكس، المؤشر الرئيسي لبورصة فرانكفورت الألمانية، ارتفع بنسبة 8.24% ليصل إلى 21291.15 نقطة في مستهل التداولات.

وفي أسبوع اتسم بتقلبات حادة للأسواق بين صعود وهبوط، أنهى المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” الجلسة السابقة على انخفاض بنسبة 3.5%، مسجّلًا أدنى مستوى إغلاق له منذ يناير 2024.

اقرأ أيضًا: “تاسي” يستهل جلسة الخميس بارتفاع 4.01%

لكن في وقت لاحق من يوم الأربعاء، خفّض ترمب مؤقتًا معدلات الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة إلى 10% لمدة 90 يومًا، وهو تراجع كبير عن تصريحاته السابقة التي أكد فيها أن الرسوم لن تُرفع.

وتفاعلت الأسهم الأمريكية بقوة مع إعلان ترمب، حيث قفز مؤشر S&P 500 بأكثر من 9% خلال جلسة الأربعاء، في ثالث أكبر مكاسب يومية له منذ الحرب العالمية الثانية.

كما قفز مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7.87%، وهي أكبر نسبة ارتفاع له منذ مارس 2020، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بأكثر من 12%، محققًا أكبر قفزة يومية له منذ يناير 2001 وثاني أفضل أداء يومي على الإطلاق.