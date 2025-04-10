واشنطن تلمح لإمكانية عودة القواعد الأمريكية إلى بنما

اقترح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، خلال زيارته لبنما الأربعاء، إمكانية عودة القوات الأمريكية إلى البلاد لتأمين قناة بنما الاستراتيجية، عارضاً “إحياء” قواعد عسكرية وجوية بناءً على “دعوة” محتملة.

وطالب بمرور السفن الأمريكية عبر القناة مجاناً وبأولوية، رداً على اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم مرتفعة على السفن الأمريكية.

ورفضت حكومة بنما الاقتراح بسرعة، حيث أكد وزير الأمن البنمي فرانك أبريغو، بجانب هيغسيث، أن بلاده لن تقبل بقواعد عسكرية أمريكية. وكان ترامب، منذ عودته للسلطة في يناير، قد زعم وجود نفوذ صيني كبير على القناة التي تمر عبرها 40% من حاويات الشحن إلى أمريكا و5% من التجارة العالمية، متعهداً بـ”استعادة” السيطرة عليها.

وأشار هيغسيث إلى اتفاق جديد مع بنما قد يتيح تعاوناً عسكرياً، لكن بنما تمسكت برفضها. وسبق أن ذكرت “إن بي سي نيوز” في مارس أن البيت الأبيض يدرس زيادة الوجود العسكري الأمريكي في بنما، مما أثار استياءً محلياً، خاصة أن القوات الأمريكية غادرت البلاد قبل 25 عاماً.

وخلال زيارته، حذر هيغسيث من نفوذ الصين في أمريكا اللاتينية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لا تريد حرباً مع بكين، لكنها ستتصدى لـ”تهديداتها” في القارة الأمريكية، بينما تدير شركة من هونغ كونغ موانئ القناة الحيوية.