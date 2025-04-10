فابريزيو يكشف عن تفاصيل عرض الدوري السعودي لضم محمد صلاح

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو عن تفاصيل عرض الدوري السعودي من أجل ضم محمد صلاح قبل توصله لاتفاق مع ليفربول من أجل تجديد تعاقده مع النادي الإنجليزي. ‬

‫وقال فابريزيو في حديثه عبر قناته يوتيوب : “السعودية عملت بشكل ضخم للتعاقد مع محمد صلاح كانوا مستعدين لتقديم مبلغ مجنون للغاية ليس نفس المبلغ المعروض على فينيسيوس ولكن قريب منه”. ‬

‫وتابع: لكن المفاوضات لم تكن مقدمة بين السعودية وصلاح لإن صلاح كان صريح جدًا وأخبرهم برغبته في البقاء مع ليفربول”. ‬

‫وأعلنت جميع المصادر الموثوقة أن محمد صلاح أصبح قريب للغاية من توقيع عقد جديد مع ليفربول ليستمر لمدة موسمين رفقة فريقه خاصة وأنه يعتبر أحد أساطير النادي التاريخيين. ‬

ومن المقرر أن ينطلق مسؤولي صندوق الاستثمارات لخيارات أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة وأن أندية الصندوق تريد تدعيم قوي خلال الفترة المقبلة وبالتحديد نادي الهلال الذي يرغب في دخول كأس العالم وقائمته مليئة بالنجوم الكبار حتى يستطيع التأهل للدور الثاني من البطولة.