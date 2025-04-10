‫مفاجأة.. الهلال يفكر في كلوب وجوارديولا.. والخطة البديلة من روشن

‫كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل عن ما يخطط له الهلال من أجل التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة المقبلة بديلا عن البرتغالي جيسوس والذي قد يرحل في أي توقيت قبل كأس العالم للأندية. ‬

‫وكتب المريسل عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إكس: “وضع نادي الهلال اسم المدرب الألماني يورغن كلوب أحد الأسماء التي يفكر فيها للتعاقد معه خلال الفترة الحالية بعد أن تأكد عدم تدريب جيسوس لفريقه الكروي في مونديال كأس العالم القادم”. ‬

تفاصيل خطة التعاقد مع جوارديولا

‫وتابع: “ووفق المعلومات الخاصة فإن الهلال كان يضع اسم غوارديولا كمخطط مهم للموسم الجديد (ما بعد كأس العالم) في حال إنتهت الحالة التعاقدية مع مانشستر سيتي و رغم إختلاف إسلوب كلوب و غوارديولا عن بعضهما ، إلا أن موقف جيسوس من عرض المنتخب البرازيلي جعل الهلال يغير قناعاته و لديه إستعداد لتحمل تغيير بعض عناصره لتناسب تكتيك أي منهما”. ‬

‫وأكمل: “و على ذات الصعيد فقد وضع الهلال خطة بديلة عبارة عن أسماء مدربين في دوري روشن لتدريبه في مونديال كأس العالم بنظام الإعارة في حال فشلت المفاوضات مع كلوب”. ‬