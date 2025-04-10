‫سيماكان: تأقلمي في السعودية هو الأفضل في حياتي ‬

‫أثنى محمد سيماكان مدافع نادي النصر على تأقلمه في السعودية بعد انتقاله للفريق العاصمي خلال يناير الماضي حيث نجح في الدخول للأجواء الحماسية الخاصة بدوري روشن. ‬

‫وقال سيماكان في حديثه عبر بودكاست كورة بريك: تأقلمي في السعودية هو الأفضل لي في حياتي رفقة أسرتي وربما لأنني مسلم هذا ساعدني كثيرا. ‬

سيماكان يتحدث عن لابورت

وتطرق للحديث عن إيمريك لابورت قائلا: ايمريك لابورت لاعب ذكي، ورؤيته للكرة مذهلة لقد تحسّن مستواي بعد أن لعبت بجواره.

فيما شدد على أنه يثق في تحقيق بطولة من بطولتي الدوري ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وروى سيماكان موقفا عن تجربة الأكل السعودي وقال : “يومًا ما طلبت من ماجد قشيش و محمد مران تجربة الأكل السعودي أخذوني لأحد المطاعم؛ جلسنا على الأرض بنفس الطريقة التقليدية للجميع وتناولنا الطعام كان رائع حقًا ولذيذ للغاية ولكن بعد الانتهاء من الأكل لم أستطيع التحرك من مكاني “.