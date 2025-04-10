الباحة تستقبل فعاليات “منشآت” لدعم رواد الأعمال

تستعد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” لإطلاق سلسلة من الفعاليات الموجهة لرواد الأعمال في منطقة الباحة الأسبوع المقبل، بالشراكة مع الغرفة التجارية بالمنطقة.

تهدف هذه المبادرة إلى تسليط الضوء على آفاق الابتكار التجاري، وتعزيز القدرات التنافسية، وفتح أبواب الاستثمار أمام المنشآت الناشئة، من خلال تقديم برامج وخدمات حكومية تدعم نموها واستدامتها.

تركز الفعاليات على تنظيم ورش عمل متخصصة تلبي احتياجات رواد الأعمال في مجالات متنوعة، من بينها ورش لدعم الصيدليات الصغيرة والمتوسطة، تسعى لتوسيع نطاق خدماتها عبر التحول الرقمي، بالإضافة إلى جلسات حول “مساحات العمل الصحية المشتركة” لتحفيز الابتكار في القطاع الصحي.

كما تشمل البرامج ورشًا لتعزيز استثمار المرافق التعليمية، بهدف تحسين العائد الاستثماري للمدارس الخاصة من خلال أتمتة الإدارة وتطوير بيئة الأعمال في هذا القطاع.

ستشهد الفعاليات أيضًا جلسات تعريفية حول الابتكار التجاري والتجارة الإلكترونية، حيث سيتم مناقشة الفرص المتاحة في السوق السعودي، إلى جانب استعراض التحديات التي تواجه المشاريع الريادية واقتراح حلول عملية لها.

وفي خطوة لدعم التمويل، ستنظم “منشآت” معرضًا يجمع بين جهات حكومية وخاصة ومؤسسات تمويلية، لتزويد أصحاب المنشآت الصغيرة بأدوات مالية تساعدهم على التغلب على العقبات واستغلال الإمكانيات المتاحة في المنطقة.