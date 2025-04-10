الهلال ينافس ليفربول على ضم ساحر أوروبا

كشفت تقارير صحفية عن منافسة نادي الهلال مع ليفربول الإنجليزي لضم نيكولو باريلا لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال الصيف المقبل على الرغم من صعوبة الصفقة بسبب المبلغ الكبير المطلوب بجانب منافسة شرسة من قبل نادي ليفربول. ‬

‫وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت أن هناك عرضًا استثنائيًا منتظرًا من نادي الهلال، للتعاقد مع نيكولو باريلا، نجم وسط إنتر، لمدة أربعة مواسم، مقابل 35 مليون يورو سنويًا، من أجل دعم صفوف الزعيم قبل المشاركة في كأس العالم للأندية 2025. ‬

‫وأكدت الصحيفة في الوقت ذاته بأن الهلال لا يتنافس وحيدا في هذه الصفقة بل هناك ليفربول. الذي يسعى لضم اللاعب، مؤكدا في الوقت ذاته بأن النادي الإيطالي يرغب في الحصول على ١٠٠ مليون يورو من أجل التفريط في خدمات اللاعب .

ووصفت الصحيفة الإيطالية لاعب إنتر بساحر أوروبا نظرا لما يقدمه رفقة الفريق.

‫وكان باريلا قد لاقى اهتمامًا من مسؤولي الهلال في وقت سابق، بينما رفض اللاعب فكرة الرحيل عن النيراتزوري، رغم الإغراءات المالية الهائلة، فضلًا عن تمسك النادي ببقائه، كونه أحد الأعمدة الأساسية لكتيبة المدرب سيموني إنزاجي.‬