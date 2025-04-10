الغذاء والدواء تضبط 50 منشأة مخالفة في جولات رقابية خلال فبراير

نفّذت الهيئة العامة للغذاء والدواء 651 جولة تفتيشية خلال شهر فبراير 2025، أسفرت عن ضبط 50 منشأة مخالفة و61 صنفًا من المنتجات غير المطابقة للوائح التنظيمية، ضمن جهودها المستمرة لضمان سلامة المنتجات الغذائية والدوائية.

وأغلقت الهيئة منشأة خالفت الأنظمة من خلال تخزين منتجات محظورة ومستحضرات صيدلانية غير مسجلة ومنتجات تجميل غير مدرجة، وتوزيعها في الأسواق، حيث تم تحرير أكثر من 64 ألف منتج مخالف.

كما ضبطت الفرق الرقابية مستودعين غير مرخصين في مدينة تبوك، يخزنان المواد الغذائية وسط الخردة، في بيئة تفتقر لأدنى معايير النظافة. وتم على إثر ذلك إغلاق المستودعين وتحريز 55 ألف كيلوجرام من المواد الغذائية و600 عبوة تجميل مخالفة.

وفي السياق ذاته، رصدت الهيئة متجرًا إلكترونيًا يسوّق لمنتجات تجميلية وغذائية غير آمنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما استدعى اتخاذ الإجراءات النظامية لحماية السوق والمستهلك.

وأكدت الهيئة استمرار حملاتها الرقابية للتأكد من التزام المنشآت والمستودعات بالأنظمة واللوائح، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة تُرصد من خلال الرقم الموحد (19999)، حفاظًا على سلامة المستهلكين.