“تاسي” يقفز فوق 11.5 ألف نقطة

أنهى مؤشر سوق الأسهم الرئيسي “تاسي” جلسات الأسبوع على ارتفاع بمقدار 405.89 نقطة ما يعادل نسبة 3.66%، ليغلق عند مستوى 11502.54 نقطة، ليعوض بعض خسائره التي تكبدها على مدار الأسبوع، بعد تصاعد التوترات التجارية على إثر الرسوم الجمركية الأمريكية والتعريفات المضادة.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع تداولات تجاوزت حاجز الـ 8.3 مليار ريال، لكمية أسهم متداولة تخطت 429.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 685.1 ألف صفقة.

أداء الأسهم

ارتفعت معظم الشركات المدرجة في السوق البالغة 253 شركة، حيث شهدت الجلسة صعود أسهم 244 شركة، تصدرهم شركات صناعة الورق والكيميائية وعطاء والنصاعات الكهربائية وسيسكو القابضة، بنسب تراوحت بين 10% إلى 9.9%.

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في المقابل أغلقت أسهم 7 شركات فقط، على جاء في صدارتهم الوطنية للتعليم وسدكو كابيتال ريت والجوف وجدوى ريت السعودية والرياض ريت، بنسب تراوحت بين 0.86% إلى 0.16%.

السوق الموازية

أغلق مؤشر السوق الموازية “نمو” جلسات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ بمقدار 554.66 نقطة بنسبة تعادل 1.96%، وأنهى الجلسة عند مستوى 28924.55 نقطة، بسيولة تخطت 38.8 مليون ريال.