‫موعد إجراء قرعة كأس الكونكاكاف بمشاركة السعودية

كشف اللجنة المنظمة للبطولة كأس الكونكاكاف عن موعد إجراء قرعة البطولة بشكل رسمي بمشاركة المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه.‬

‫ومن المقرر أن تقام القرعة في تمام الساعة الثانية فجرا بتوقيت المملكة بتواجد المنتخب السعودي في التصنيف الرابع وبمشاركة العديد من المنتخبات القوية في بطولة مرتقبة للمنتخب السعودي ينتظر أن يقدم فيها الأداء الجيد في ظل مساعي رينارد للتأهل لكأس العالم في مواجهتي البحرين وأستراليا. ‬

القنوات الناقلة لبطولة الكونكاكاف

‫وستنقل قنوات دبي الرياضية البطولة بشكل رسمي بعدما نجحت في الحصول على حقوق النقل فيما ستنقل البطولة عبر قنوات أخرى سواء كانت عربية أو أوروبية وكذلك من أمريكا الجنوبية والشمالية. ‬