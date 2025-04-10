بخطأ طبي.. امرأة تلد طفلًا يعود لزوجين آخرين في أستراليا

شهدت أستراليا واقعة صادمة بعد أن أنجبت امرأة طفلًا لا تربطها به صلة بيولوجية، نتيجة خطأ بشري في مركز “موناَش للتلقيح الصناعي” بمدينة بريزبن بولاية كوينزلاند، أدى إلى زراعة جنين يعود لزوجين آخرين داخل رحمها دون علمها.

وأعرب الرئيس التنفيذي للمركز، مايكل كناب، عن أسفه العميق للحادث، قائلًا: “بالنيابة عن موناَش، أود أن أعبّر عن مدى أسفنا الشديد لما حدث. الجميع هنا يشعرون بصدمة كبيرة جراء هذا الخطأ”.

ووفقًا لما نقلته وسائل الإعلام المحلية، تم اكتشاف الخطأ في فبراير الماضي عندما طلب الوالدان البيولوجيان نقل ما تبقى من أجنتهم المجمدة إلى مركز طبي آخر، ليتضح حينها وجود جنين إضافي لم يكن متوقعًا في مخزون الأجنة، مما أثار الشكوك ودفع إلى فتح تحقيق داخلي.

وأكدت العيادة لاحقًا أن جنينًا يعود لمريض آخر قد تم إذابته وزراعته بالخطأ في امرأة أخرى، ما أسفر عن ولادة طفل لا يمتّ بصلة وراثية لها. وتمت إحالة الواقعة إلى الجهات التنظيمية المختصة، فيما تعهدت إدارة المركز بإجراء مراجعة شاملة لتفادي تكرار الحادث.

الواقعة تأتي بعد عام واحد فقط من تسوية قانونية ضخمة دفعها مركز “موناَش IVF” بلغت قيمتها 56 مليون دولار أسترالي (نحو 26.8 مليون جنيه إسترليني)، بعد تدمير مئات الأجنة بسبب نتائج خاطئة لفحوصات جينية اعتُبرت أنها غير صالحة رغم كون نسبة كبيرة منها كانت طبيعية ويمكن أن تؤدي إلى حمل ناجح.

وتُعد تقنية التلقيح الصناعي (IVF) واحدة من الوسائل المعتمدة طبيًا لمساعدة الأزواج على الإنجاب، حيث تُخصب البويضات خارج الجسم ثم تُزرع في الرحم. ورغم أنها مكلفة، إلا أنها ليست مضمونة النجاح دائمًا. وتشير بيانات جامعة نيو ساوث ويلز إلى أن 20,690 طفلًا وُلدوا بوساطة هذه التقنية في أستراليا ونيوزيلندا خلال عام 2021.