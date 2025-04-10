إحباط تهريب مواد مخدرة في جدة وعسير

ألقت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين، في عمليتين منفصلتين، القبض على مواطن في محافظة جدة بتهمة الترويج لأقراص طبية خاضعة للتنظيم.

تم توقيف المتهم على الفور، واتُخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة قبل إحالته إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وفي منطقة عسير، تمكنت دوريات الأفواج الأمنية من إحباط محاولة ترويج كمية كبيرة من المخدرات، حيث أوقفت مقيمًا من الجنسية السودانية في محافظة الفرشة بعد ضبطه متلبسًا بحيازة 27 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وبعد استكمال الإجراءات النظامية، أُحيل المتهم إلى الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين للمشاركة في التصدي لجرائم المخدرات عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة تتعلق بالتهريب أو الترويج.

وأكدت توفير قنوات متعددة لتلقي البلاغات، تشمل الاتصال بـ(911) في مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية المناطق، إلى جانب رقم المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، والبريد الإلكتروني ([email protected])، مع ضمان السرية التامة لجميع التقارير الواردة.