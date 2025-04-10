بكين تتحدى واشنطن وتؤكد استعدادها لخوض حرب تجارية حتى النهاية

أعلن مسؤول صيني رفض بلاده الانصياع لضغوط التهديدات الأمريكية، مؤكدًا أن بكين مستعدة لمواجهة واشنطن في حرب تجارية حتى النهاية دون تردد.

وأشار إلى أن الصين تعول على تعزيز شراكتها مع المملكة العربية السعودية في شتى المجالات للتصدي للتحديات العالمية التي تهدد استقرار الاقتصاد الدولي.

خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة الصينية بالرياض، وصف ما جيان، نائب السفير الصيني، الوضع العالمي الراهن بأنه يعاني من تصاعد النزاعات الإقليمية وتراكم الأزمات، مما يضع النظام التجاري العالمي أمام مخاطر غير مسبوقة.

وأرجع ذلك إلى سياسات التنمر الاقتصادي والإجراءات الأحادية التي تتبناها بعض الدول، مشيرًا إلى أن هذه التحديات تهدد التوازن الاقتصادي العالمي.

انتقد جيان بشدة الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على شركائها التجاريين، بما في ذلك الصين، واصفًا إياها بـ”التعسفية” و”غير المبررة”.

وأكد أن هذه السياسات تنتهك قواعد منظمة التجارة الدولية، وتضر بالمصالح المشروعة للدول، وتعرقل الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وأضاف أن الخسائر الناجمة عن هذه التعريفات طالت الأسواق المالية، حيث شهدت أسواق الأسهم الأمريكية انهيارًا بقيمة 5.4 تريليون دولار في غضون يومين فقط، مما أثر سلبًا على الاقتصادات الناشئة وحقوقها في التنمية.

وأكد المسؤول الصيني أن بلاده لن تتراجع أمام هذه الضغوط، مستعدة لخوض المواجهة التجارية مع الولايات المتحدة حتى النهاية، مع تعزيز التعاون مع حلفاء مثل السعودية لمواجهة التحديات المشتركة وبناء نظام اقتصادي أكثر عدالة.