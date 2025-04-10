بدر الصقري يكشف مفاجأة جديدة بشأن جيسوس والبرازيل

فجر الناقد الرياضي بدر الصقري، مفاجئة صادمة بشأن مستقبل البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، مع الفريق خلال الفترة المقبلة، في ظل ارتباط اسمه بإمكانية الرحيل لتولي تدريب منتخب البرازيل، خلفا للمدرب المقال دوريفال جونيور.

وقال الصقري، في تصريحات مُتلفزة عبر برنامج برا 18 :” الحال في الهلال بالوقت الحالي ليس مستقر تماما وكذلك وضع اللمدرب متأرجح وغير واضح ومن الممكن أن يرحل في أي لحظة بعيدًا عن النتائج التي يحققها، وإدارة الهلال على علم بأن جيسوس دخل في مفاوضات بالفعل مع اتحاد الكرة البرازيلي، وعلى مسؤوليتي الشخصية جيسوس كان فاتحا اجتماعا أونلاين عبر تطبيق (زووم) مع مسؤولي الاتحاد البرازيلي داخل النادي”.

مفاوضات مع نونو سانتو

وأضاف: “إدارة الهلال في بداية الموسم فاوضت البرتغالي نونو سانتو لتولي قيادة الفريق، والأمر علمه جيسوس وهو تحدث بدوره مع الإدارة ولكنهم نفوا الأمر بشكل قاطع، والآن عندما جاء عرض البرازيل حاليا نجد أن جيسوس لا ينفي هذا الأمر وهذه علامات استفهام كبيرة على العمل الإداري داخل النادي”.