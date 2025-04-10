بكين تسخر من رسوم ترمب: قبعة “اجعلوا أميركا عظيمة” صنعت في الصين

شاركت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، رسمًا ساخرًا عبر حسابها على منصة “إكس”، يظهر قبعة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهيرة التي تحمل شعار “اجعلوا أميركا عظيمة مجددًا”.

الرسم يكشف عن ارتفاع سعر القبعة من 50 دولارًا إلى 77 دولارًا، مع عبارة “صُنع في الصين” بارزة بجانبها، في إشارة إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين تسببت في هذا التضخم، موجهةً نقدًا حادًا لسياسات ترمب الاقتصادية.

وتتصاعد حدة الصراع التجاري بين البلدين يومًا بعد يوم، حيث شهدت الأيام الأخيرة تبادلًا متسارعًا للإجراءات الاقتصادية. بدأت الجولة الأخيرة حين فرضت إدارة ترمب تعريفات جمركية جديدة على الصين، لترد بكين برفع رسومها على الواردات الأمريكية لتتجاوز 80%.

ورد ترمب مجددًا بتصعيد الرسوم على المنتجات الصينية إلى 125%، مما يعكس تفاقم التوتر ويبرز تأثيره المباشر على الأسعار، كما يظهر في مثال القبعة الذي استغلته الصين للسخرية من السياسة الأمريكية.