يوتيوب يتيح إنشاء موسيقى خلفية باستخدام الذكاء الاصطناعي

أعلنت يوتيوب عن إطلاق ميزة جديدة تسمح للمبدعين باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد موسيقى خلفية آلية يمكن إضافتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وفي تحديث نشرته على قناتها Creator Insider هذا الأسبوع، أكدت الشركة بدء طرح تحديث جديد في سوق “موسيقى المبدعين” Creator Music، والذي سيسمح للمبدعين بإنشاء مقاطع موسيقية جديدة باستخدام أوامر الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت يوتيوب أن الميزة ستُطرح تدريجيًا للمبدعين الذين لديهم وصول إلى “موسيقى المبدعين”، وهي خدمة ترخيص الموسيقى التجارية التي أُطلقت في عام 2023.

صُمم سوق الموسيقى هذا لتسهيل عملية العثور على الموسيقى المناسبة وإدراجها في الفيديوهات، فضلًا عن فهم التكاليف المرتبطة بذلك. ومع إضافة الموسيقى التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي، سيكون لدى المبدعين خيار مجاني آخر.

المبدعون الذين سيحصلون على الميزة الجديدة سيرون تبويب “مساعد الموسيقى” يظهر في قسم “موسيقى المبدعين”. وفي هذا القسم، يُمكن للمبدعين وصف نوع الموسيقى التي يرغبون في إنشائها، بما في ذلك تحديد التفاصيل مثل الآلات الموسيقية، الحالة المزاجية، ونوع الفيديو الذي يعملون عليه، وغيرها. كما سيتم تقديم بعض الإرشادات للمساعدة في بدء الاستخدام.

بعد إنشاء المقاطع الموسيقية، يمكن للمبدعين تنزيلها وإضافتها إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. أكدت يوتيوب أن الموسيقى ستكون مجانية للاستخدام، مما يعني أنه لن يكون هناك قلق بشأن حقوق الطبع والنشر.

ميزة “موسيقى المبدعين” متاحة حاليًا للمبدعين في الولايات المتحدة الذين ينتمون إلى برنامج شركاء يوتيوب.

كانت يوتيوب قد اختبرت سابقًا ميزة مشابهة تعرف باسم “Dream Track” باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ديبمايند Lyria، والتي سمحت للمستخدمين بإنشاء مقاطع موسيقية قصيرة (30 ثانية) بأسلوب فنان مشهور. حاليًا، تركز ميزة “Dream Track” على الموسيقى الآلية فقط، وفقًا لوثائق المساعدة الخاصة بشركة يوتيوب.