تراجع حاد في مؤشر الدولار الأمريكي

شهد مؤشر الدولار الأمريكي (ICE U.S. Dollar Index) تراجعًا حادًا يوم الخميس، مما وضع العملة الأمريكية على مسار أسوأ يوم لها منذ عام 2022.

ووفقًا للبيانات التي أوردتها شبكة إن بي سي الأمريكية، تراجع المؤشر بنسبة 1.83% ليصل إلى 101.02، حيث بلغ في أحد اللحظات أدنى من مستوى 101. ولم يغلق المؤشر دون هذا المستوى منذ سبتمبر الماضي.

يأتي هذا التراجع في وقت تعاني فيه العملة الأمريكية من ضغوط متزايدة في ظل السياسات التجارية العدوانية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وعلى الرغم من التوقعات الأولية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب ستدعم الدولار، فإن العملة الأمريكية قد تراجعت أكثر من 7% منذ توليه منصبه، وأكثر من 2% منذ الكشف عن سياسته التجارية الكاملة الأسبوع الماضي.

وقد تزامن التراجع في الدولار مع بيع واسع للأسهم والسندات الأمريكية، ما قد يشير إلى أن المستثمرين الأجانب يتجاوبون مع السياسات الحمائية لترمب عبر التخلص من الأصول الأمريكية، مما يضع ضغوطًا على الدولار.

كما أن المخاوف المتزايدة من حدوث ركود اقتصادي قد تساهم أيضًا في الضغط على العملة الأمريكية، حيث شهدت أكبر انخفاضات للدولار يوم الخميس مقابل الين الياباني والفرنك السويسري، اللذين يُعتبران من أبرز عملات الملاذ الآمن.