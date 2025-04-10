قطاع الضيافة في السعودية يواصل النمو.. ارتفاع عدد الغرف السياحية في 2024

أعلنت وزارة السياحة عن البيانات الأولية للتراخيص الصادرة خلال عام 2024، حيث بلغ إجمالي عدد الغرف المرخصة 475,970 غرفة، مسجلًا نسبة نمو بلغت 69% مقارنةً بعام 2023.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، محمد الرساسمة، أن هذا النمو يعكس الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتمكين المستثمرين والمشغلين في قطاع الضيافة من الحصول على التراخيص بسهولة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للسياح من داخل المملكة وخارجها، وذلك تماشيًا مع الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي وزيادة أعداد الزوار الدوليين والمحليين.

وأضاف الرساسمة أن هذه المبادرات تندرج ضمن حملة “ضيوفنا أولوية”، والتي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بالمعايير المعتمدة للتراخيص والتصنيف، وضمان التزامها بالاشتراطات المحددة في نظام السياحة ولوائحه التنفيذية.