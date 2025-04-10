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    الكشف عن طلب جيسوس قبل الرحيل عن الهلال بسبب البرازيل

    رياضة

    كشفت تقارير إعلامية عن طلب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال قبل الرحيل عن الأزرق من أجل تدريب المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

    وكتب حساب برنامج في المرمى عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: “مصدر برتغالي مقرب من المدرب: جورجي جيسوس يرغب في قيادة البرازيل، ويرغب أن يتم ذلك بالتراضي والتفاهم مع الهلال”.

    البليهي يكشف ما حدث مع جيسوس بعد الخسارة أمام النصر

    وكان علي البليهي لاعب فريق الهلال كشف ما حدث مع البرتغالي جيسوس المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة آرينا.

    ‫وقال البليهي في تصريحات تليفزيونية له : “ما حدث بعد الخسارة أمام النصر اجتمع فهد بن نافل بنا وبالمدرب وتم تجديد الثقة في الجميع ولكن لم يحدث نهائيا أن يكون تم إبلاغنا بإقالة المدرب هذه المعلومة غير صحيحة.”.

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