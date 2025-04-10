الكشف عن طلب جيسوس قبل الرحيل عن الهلال بسبب البرازيل

كشفت تقارير إعلامية عن طلب البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال قبل الرحيل عن الأزرق من أجل تدريب المنتخب البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

وكتب حساب برنامج في المرمى عبر موقع التواصل الاجتماعي إكس: “مصدر برتغالي مقرب من المدرب: جورجي جيسوس يرغب في قيادة البرازيل، ويرغب أن يتم ذلك بالتراضي والتفاهم مع الهلال”.

البليهي يكشف ما حدث مع جيسوس بعد الخسارة أمام النصر

وكان علي البليهي لاعب فريق الهلال كشف ما حدث مع البرتغالي جيسوس المدير الفني للفريق بعد الخسارة أمام النصر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب المملكة آرينا.