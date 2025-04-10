“التعليم” تعلن نتائج الترشيح لوظائفها التعليمية التعاقدية

أعلنت وزارة التعليم، عن نتائج الترشيح للمقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية، وذلك بعد انتهاء مرحلة التقديم والمراجعة الأولية للطلبات.

ودعت الوزارة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ​لمعرفة النتيجة، مشيرة إلى أنه ​ سيتم دعوة متقدمين اثنين على كل وظيفة من المتقدمين الأعلى نقاطاً في المفاضلة لإجراء المقابلة الشخصية، والمطابقة وسيكون إعلان الترشيح النهائي بعد انتهاء إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.​

وبعد إعلان نتيجة الترشيح المبدئي من المقرر بدء إجراء المقابلات الشخصية ومطابقة الوثائق لشغل الوظـائف التعليمية، بمقرات إدارات التعليم العامة التي تم ترشيحهم عليها.