موزيلا تطلق فايرفوكس 137 الجديد

أعلنت شركة موزيلا عن إطلاق الإصدار 137 الجديد من متصفح الويب فايرفوكس الشهير، والذي يقوم بسد العديد من الثغرات الأمنية، بالإضافة إلى توافر العديد من الوظائف الجديدة المفيدة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بسد 8 ثغرات أمنية من خلال الإصدار 137 الجديد لمتصفح فايرفوكس.

تجميع علامات التبويب

كما يقدم الإصدار الجديد العديد من الوظائف المفيدة؛ حيث يمكن للمستخدم حاليا تجميع علامات التبويب (Tabs)، التي تجتمع مع بعضها البعض موضوعيا أو تنظيميا أو التي يجب أن تكون معا، في مجموعات.

وتعمل هذه الوظيفة بشكل حدسي؛ حيث يتعين على المستخدم بكل سهولة سحب علامة التبويب فوق العلامة الأخرى لإنشاء المجموعة أو من خلال النقر بواسطة الزر الأيمن للفأرة على علامة التبويب واختيار الوظيفة من قائمة السياق.

ولمتابعة المجموعات المتعددة لعلامات التبويب فإنه يمكن تسميتها أو تمييزها بالألوان، علاوة على أنه يمكن إضافة علامات تبويب أخرى إلى إحدى المجموعات عن طريق النقر بالزر الأيمن للفأرة واستخدام قائمة السياق.

ويمكن للمستخدم إعادة فتح إحدى المجموعات لاحقا حتى بعد إغلاق متصفح الويب، ما لم يتم إنشاؤها في الوضع الخاص وتم إغلاق النافذة الخاصة.

بحث الإنترنت في شريط العنوان

وهناك أربعة وظائف جديدة في الإصدار الجديد لمتصفح فايرفوكس ترتبط ببحث الإنترنت عن طريق شريط العنوان، وذلك عندما يتم إدخال مصطلح البحث في شريط العنوان مباشرة، فمن ناحية يظل مصطلح البحث في شريط العنوان حتى بعد الضغط على زر الإدخال بحيث يتمكن المستخدم من تعديله على الفور لإجراء بحث جديد أو تغييره أو تحسينه إذا لزم الأمر.

ومن ناحية أخرى يتعرف متصفح فايرفوكس عما إذا كان المستخدم موجودا على صفحة محرك البحث أو صفحة تتضمن وظيفة بحث، ومن ثم يعرض على المستخدم إمكانية استعمال محرك البحث المعني في شريط العنوان مباشرة. وإذا كان المستخدم يعتمد على محرك بحث بشكل متكرر، فسوف يقترح متصفح فايرفوكس إضافته إلى قائمة محركات البحث في المتصفح.

ومن ضمن الوظائف الجديدة أيضا إضافة مجموعة متنوعة من أوامر البحث البديهية مثل @bookmarks و@tabs و@history و@ duckduckgo و@ startpage، والتي يمكن وضعها أمام مصطلحات البحث في سطر العنوان، لكي يقتصر البحث على هذه النطاقات أو المصادر في المتصفح أو أن تتم عملية البحث بواسطة محرك البحث المعني.

وتتمثل الميزة الرابعة لوظائف البحث الجديدة في شريط العنوان في حيلة ذكية؛ حيث يمكن للمستخدم إدخال المسائل الرياضية البسيطة لكي يتم حلها مباشرة.

التعرف على الروابط في مستندات PDF

ويتمكن الإصدار الجديد من متصفح فايرفوكس من التعرف على جميع الروابط في مستندات PDF، والتي يتم فتحها بواسطة متصفح فايرفوكس، وإتاحتها كروابط قابلة تشعبية قابلة للنقر عليها، علاوة على توافر خيار توقيع مستندات PDF في المتصفح مباشرة.

ويمكن للمستخدم رسم التوقيع بواسطة الفأرة أو الإصبع على اللوحة اللمسية، علاوة على إمكانية تحميله كرسومات، ويمكن لمتصفح فايرفوكس تخزين توقيع للمستخدم أو عدة توقيعات، حتى يتمكن من إعادة استعمالها بسهولة عند الحاجة.

التحقق من التثبيت

ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان الإصدار 137 مثبتا على جهازه من خلال النقر فوق أيقونة قائمة التطبيق على شكل ثلاث شرطات أفقية فوق بعضها البعض في الزاوية اليمنى العليا، ثم تحديد قائمة “المساعدة” وأخيرا تحديد الخيار “حول فايرفوكس”.

وفي الخطوة التالية يظهر في النافذة رقم إصدار فايرفوكس، وإذا كان المتصفح غير محدث، فسوف تبدأ عملية التحديث تلقائيا من خلال فتح نافذة “حول فايرفوكس”، وإذا لم تبدأ عملية التحديث فيمكن لأصحاب الحواسيب المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 10 و11 محاولة تحديث البرنامج عن طريق متجر مايكروسوفت، وهذه هي الطريقة الصحيحة إذا تم تثبيت المتصفح في الأصل عبر متجر مايكروسوفت.