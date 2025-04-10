‫ منافسة سعودية إماراتية على نجم كوري

كشفت تقارير صحفية عن منافسة سعودية إماراتية على ضم النجم الكوري الجنوبي سيول وونج يو البالغ من العمر ٢٦ عاما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. ‬

‫وذكرت شبكة Chosun biz أن الكوري الجنوبي سيول وونغ يو (26 عاماً) ظهير أيمن النجم الأحمر بلغراد الصربي أصبح هدفا لنادي جينت، الذي استفسر عن قيمة الصفقة من خلال عدة فرق في الإمارات ⁧‫#الجزيرة‬⁩ والسعودية.‬

ولم يذكر التقرير الأندية الراغبة في الحصول على توقيع اللاعب الكوري الجنوبي سيول وونج ويبدو أن العروض الخاصة باللاعب بعيدة تماما عن أندية الصندوق خاصة وأن الأندية الأربعة تبحث عن لاعبين تستطيع الذهاب بعيدا بالأندية خلال الفترة المقبلة وتكون على قدر أحلام وأهداف الجماهير.