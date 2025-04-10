ارتفاع قوي لأسهم أوروبا بعد تعليق الرسوم الأمريكية

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الخميس، وسجلت معظم المؤشرات أكبر مكاسبها خلال جلسة واحدة منذ 2022 بعد أن أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعليق الرسوم الجمركية المضادة على معظم الشركاء التجاريين إلى ارتفاعات كبيرة بعد موجة بيع حادة.

وجاء تعليق الرسوم الجمركية على عشرات الدول بعد أقل من 24 ساعة على دخولها حيز التنفيذ، وردًا على ذلك أوقف الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إجراءات مضادة طبقها على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو تقريبًا.

وقفز المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.7 بالمئة وصعدت البورصات الرئيسية في أوروبا أيضًا بما يتراوح بين ثلاثة إلى 4.7 بالمئة.

وسجل المؤشر القياسي والمؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا أفضل أداء خلال جلسة واحدة منذ مارس 2022، وقفز المؤشر الفرنسي 3.8 بالمئة مسجلاً أفضل أداء خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2022.

وقال مايكل براون الباحث في بيبرستون “نشهد اليوم انتعاشًا تدريجيًا للأسواق في جميع أنحاء القارة، حيث أعاد المستثمرون تقييم بعض مخاطر النمو السلبية التي كانت موجودة في السابق فيما يتعلق بالتوقعات في أوروبا”.

وجاء التعافي المفاجئ بعد موجة بيع حادة في مختلف الأصول، إذ أدت الضبابية والمخاوف من التأثير الواسع النطاق للرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي إلى وصول الأسواق لمستوى هو الأكثر هشاشة منذ سنوات.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنحو تسعة بالمئة منذ الإعلان عن الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة في الثاني من أبريل وبأكثر من 13 بالمئة مقارنة بمستوى الإغلاق غير المسبوق الذي بلغه في مارس.

وقال براون “لا تزال الرسوم بنسبة 10 بالمئة على الواردات الأوروبية مرتفعة للغاية، وليس هناك أي ضمان على الإطلاق لإبرام اتفاق”.

وشهدت جميع القطاعات ارتفاعًا، وصعدت القطاعات الأكثر تأثرًا خلال الشهر الجاري، وهي البنوك والتعدين والطاقة، بما يعادل 5.2 بالمئة و3.8 بالمئة و2.5 بالمئة على الترتيب.

وتراجع سهم باري كاليبو 21.5 بالمئة في أداء هو الأسوأ على المؤشر الأوروبي الرئيسي بعد أن خفضت شركة صناعة الشوكولاتة السويسرية توقعاتها لحجم المبيعات السنوي بسبب “تقلبات غير مسبوقة” في أسعار حبوب الكاكاو.