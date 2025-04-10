الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها

قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها المبكرة في تعاملات بعد ظهر اليوم الخميس في بورصة وول ستريت، بعد أن كانت قد حققت مكاسب تاريخية أمس على خلفية قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وتراجع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 للأسهم الأمريكية 6ر3% بعد الظهر في حين كان قد تراجع بنسبة 5% بحلول ظهيرة اليوم ليفقد أكثر من نصف المكاسب التي حققها أمس، بعد إعلان البيت الأبيض اليوم زيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%.. بحلول الساعة الواحدة و35 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة تراجعت خسائر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي إلى 1135 أي بنسبة 8ر2% بعد أن كان قد خسر 1701 نقطة أي بنسبة 2ر4% حتى الساعة الثانية عشرة و10 دقائق، كما تراجعت خسائر مؤشر ناسداك المجمع إلى 3ر4% مقابل خسائر بنسبة 7ر5% قبل نحو ساعة ونصف.

يأتي ذلك في حين قال بهانو ويجا المحلل الاقتصادي في بنك يو.بي.إس في تقرير ” يبدو أن ترامب يغمض عينيه، لكن الضرر لم يتم إصلاحه بالكامل”.

وقال ويجا إن ترامب يركز بشكل أكبر على الصين، فرفع الرسوم الجمركية على منتجاتها إلى ما يزيد على 145% وإنه حتى لو تم التفاوض على خفضها إلى نحو 50%، ولو بقيت رسوم البالغة 10% فقط على دول أخرى، فإن الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الأمريكي قد يكون كافيًا لإضعاف النمو المتوقع لأرباح الشركات الأمريكية القادمة.

تسارعت خسائر الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أوضح البيت الأبيض أن الواردات الصينية ستخضع لرسوم جمركية بنسبة 145%، وليس 125% التي تحدث عنها ترامب في منشوره على منصة “تروث سوشيال” يوم الأربعاء، بعد إدراج رسوم الفنتانيل السابقة البالغة 20%.

وقال فرانسيس لون الرئيس التنفيذي لشركة جيو سيكيورتيز “كل شيء مازال متذبذبا للغاية لأنه مع دونالد ترامب لا تعرف ما الذي تنتظره.. هذه حالة غموض كبيرة بالفعل في السوق. وخطر الركود ما زال قائما”.

في الوقت نفسه بدأت الصين التواصل مع دول أخرى لتعميق علاقاتها التجارية، في ظل تصاعد حربها التجارية مع الولايات المتحدة.