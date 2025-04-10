ترمب: الاتحاد الأوروبي كان ذكياً بتفادي التصعيد التجاري

اعتبر دونالد ترمب، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي كان “ذكيًا للغاية” بتجنبه فرض رسوم مضادة ردًا على التعرفات الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي.

وقال ترمب خلال اجتماع لإدارته في البيت الأبيض “كانوا أذكياء للغاية، كانوا مستعدين لإعلان الرد ومن ثم سمعوا ما قمنا به حيال الصين وآخرين”.

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يدرس تعليق أول مجموعة من الإجراءات المضادة للرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمدة 90 يومًا، وذلك بعد أن خفض ترمب مؤقتًا الرسوم التي فرضها مؤخرًا بنسب بالغة الارتفاع على العديد من الدول.