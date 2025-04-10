المرأة السعودية قوة دافعة في مسيرة البحث والابتكار الوطني

أسهم تمكين المرأة السعودية في إحداث نقلة نوعية في جودة الإنتاجات البحثية والابتكارية، تزامنًا مع مرحلة استثنائية من التمكين تعيشها المملكة ضمن مستهدفات الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي تركز على صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل.

وفي هذا السياق، أتاحت هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار فرصًا واسعة للدعم والتمكين، مما عزز حضور الباحثات في مختلف المجالات العلمية، وأسفر عن ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في البحث العلمي من 19.3% إلى 30.3%، بزيادة بلغت 57% خلال السنوات الأخيرة، بحسب إحصاءات شركة “كلاريفيت” العالمية. ويعد هذا النمو مؤشرًا واضحًا على تحسّن البيئة البحثية في المملكة وجاذبيتها، في ظل المحفزات المتزايدة لتعزيز التنافسية الدولية.

وأوضحت الدكتورة بدور حامد صائغ، الأستاذة المشاركة في كلية التربية بجامعة أم القرى، والحائزة على الميدالية البرونزية في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2024، أن حضور المرأة السعودية في مجال البحث والابتكار تجاوز الرمزية، وأصبح قوة فاعلة في قيادة التغيير وتقديم حلول مبتكرة. وأكدت أن المرأة السعودية اليوم باحثة ومخترعة وقائدة، تساهم في مشروعات علمية ترتبط بالأولويات الوطنية، مثل الصحة والتعليم والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن نوعية الأبحاث وعمقها أصبحت المعيار الحقيقي لقياس المشاركة النسائية.

وأضافت أن البيئة العلمية في المملكة شهدت تحولات هيكلية شاملة، من خلال إطلاق حاضنات ومسرعات بحثية، وتوسيع برامج التمويل التنافسي، وتعزيز الشراكات مع مراكز بحثية عالمية، مما وفر بيئة خصبة للبحث الموجه نحو الابتكار وربط مخرجاته باحتياجات التنمية الوطنية.

من جهتها، أشادت الدكتورة مروة البكري، الأستاذة المساعدة في علم الأمراض بجامعة طيبة، بالخطوات المتسارعة التي تشهدها المملكة في تحسين بيئة البحث والابتكار، مؤكدة أن توفير الموارد والدعم، وتشجيع الابتكارات، وتطوير المهارات البحثية، كلها عوامل أسهمت في تقدم المرأة السعودية في هذا المجال.

وأشارت إلى أنها استفادت من منحة حكومية للدراسة في إحدى الجامعات العالمية والتعاون مع أساتذة متخصصين في أبحاث السرطان والمناعة، مضيفة: “هذه الفرصة ما كانت لتتحقق لولا إيمان الدولة بتمكين المرأة علميًا وفتح آفاق المشاركة لها في المؤتمرات الدولية والنشر العلمي المتقدم”.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن مستقبل المرأة السعودية في البحث والابتكار واعد، وأنها مرشحة لقيادة البرامج البحثية والمبادرات الوطنية، مضيفة: “نحن نعيش لحظة فارقة، ومع وجود دعم مؤسسي مثل هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، فإن طموحات المرأة السعودية جديرة بالاستثمار ومبشّرة بمستقبل مشرق”.