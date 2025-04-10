جيش الاحتلال يرفع مستوى التأهب

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع مستوى التأهب في جميع أنحاء البلاد، قبل أيام قليلة من بدء عيد الفصح اليهودي، وذلك عقب تقييم للوضع أجراه رئيس هيئة الأركان العامة إيال زامير.

ومن المقرر أيضا تعزيز الوجود العسكري في مختلف أنحاء إسرائيل. ويبدأ عيد الفصح اليهودي، وهو من أهم الأعياد في الديانة اليهودية، هذا العام مساء بعد غد السبت وينتهي في 20 أبريل.

وفي إسرائيل، يتزامن عيد الفصح اليهودي مع عطلة مدرسية تمتد لأسبوعين. ويغتنم العديد من الإسرائيليين هذه الفترة لقضاء إجازات والقيام بزيارات عائلية وزيارات للأصدقاء في أنحاء البلاد.

وشدد زامير على أهمية الحفاظ على “الجاهزية واليقظة”، وزيادة تعزيز الإجراءات الأمنية.

ويُحيي عيد الفصح ذكرى خروج شعب إسرائيل من مصر وتحررهم من العبودية.

ويُشار إلى أن عيد الفصح أيضا يحمل اسم عيد الحرية. وبناء على ذلك، يتم تذكير الرأي العام الإسرائيلي بشكل متزايد، مع اقتراب عيد الفصح، بمحنة الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى جماعات إسلامية في قطاع غزة.

في الوقت الحالي، لا يزال 59 رهينة محتجزين لدى جماعات إسلامية، ويُعتقد أن 24 منهم فقط من الرجال ما زالوا على قيد الحياة.