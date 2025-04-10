الدولار يسجل أدنى مستوى منذ 10 سنوات

تراجع الدولار أمام العملات الرئيسية، اليوم الخميس، مسجلاً أدنى مستوياته في 10 سنوات أمام الفرنك السويسري الذي يوصف بأنه عملة ملاذ آمن، وذلك في وقت تقيم فيه الأسواق قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المفاجئ بتعليق تطبيق الرسوم الجمركية.

وفاجأ ترامب الأسواق المالية أمس الأربعاء بتراجعه عن فرض رسوم جمركية باهظة على الشركاء التجاريين بعد اقل من 24 ساعة من دخولها حيز التنفيذ، وعلّق ترامب لمدة 90 يومًا الرسوم التي أعلن فرضها خلال ما وصفه بأنه “يوم التحرير”، لكنه أبقى على رسوم شاملة بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول.

لكنه في الوقت نفسه، خص الصين برسوم إضافية ليرتفع معدل الرسوم الجمركية إلى 125 بالمئة على الواردات الصينية بأثر فوري، بعد أن ردت بكين على الرسوم الأمريكية السابقة بفرض رسوم بنسبة 84 بالمئة.

وانتعش الدولار بشكل كبير أمس الأربعاء مقابل الفرنك السويسري والين الياباني، وهما من عملات الملاذ الآمن، بينما قفزت مؤشرات وول ستريت الرئيسية مستفيدة من تأجيل فرض الرسوم الجمركية مما جعل المستثمرين يلتقطون الأنفاس بعض الشيء.

لكن المتعاملين عدلوا من مراكز التداول اليوم الخميس، وانخفض الدولار اثنين بالمئة إلى 144.795 ين، بينما هبط الدولار بنسبة 3.6 بالمئة إلى 0.82635 فرنك سويسري.

وانخفضت بشكل حاد مؤشرات داو جونز الصناعي وستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع في وول ستريت.

وتراجع الدولار 3.46 بالمئة مقابل الين، وبنسبة 6.5 بالمئة تقريبا أمام الفرنك السويسري منذ بداية الشهر، ويتجه نحو أكبر خسارة يومية له مقابل الفرنك السويسري منذ يناير 2015.

وقال يوجين إبستاين رئيس قسم الهيكلة الخاصة بأمريكا الشمالية في ماني كورب بولاية نيوجيرزي “حتى تأجيل الرسوم أمس لمدة 90 يومًا، كان هناك اضطرابات كبيرة في السوق، في جميع الأسواق حقيقة، وتكيف كامل مع منظومة الرسوم الجمركية. لكن بما أن هناك تأجيلا مؤقتا الآن، فإن كل تعديل يُعاد تعديله (من جديد)”.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة على غير المتوقع في مارس مع تراجع أسعار البنزين والسيارات المستعملة، لكن التضخم لن يستمر في الانحسار على الأرجح بعد فرض الرسوم الجمركية.

كما أثر انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد مزاد قوي لسندات العشر سنوات بشكل جزئي على الدولار، وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى 4.376 بالمئة.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيُعلق أول إجراءات مضادة للرسوم الجمركية الأمريكية كان سيتخذها بعد قرار ترمب أمس.

وارتفع اليورو بنحو 2.47 بالمئة ليصل إلى 1.1221 دولار بعد تسجيل أعلى مستوياته منذ يوليو 2023، وتسجيل أكبر قفزة يومية له منذ 2022، وارتفع الجنيه الإسترليني 1.13 بالمئة إلى 1.29720 دولار.

كما صعدت العملات الحساسة للمخاطر، وزاد الدولار الأسترالي 1.24 بالمئة ليصل إلى 0.62280 دولار أمريكي، وربحت الكرونة السويدية 1.5 بالمئة لتسجل 9.839 مقابل العملة الأمريكية.

وخفض البنك المركزي الصيني اليوم توجيهاته للسعر الرسمي لصرف اليوان للجلسة السادسة على التوالي، مشيرا إلى نيته خفض قيمة العملة تدريجيا.

ويترقب المستثمرون ما إذا كانت السلطات الصينية ستخفض قيمة اليوان في إطار حربها التجارية مع الولايات المتحدة.

وانخفض الدولار 0.49 بالمئة ليصل إلى 7.307 أمام اليوان في التعاملات خارج الصين، لكنه لا يزال فوق أدنى مستوى بلغه يوم الثلاثاء عند 7.4288 يوان.