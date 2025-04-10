الاتحاد يفوز على العروبة بهدفين ويبتعد بصدارة روشن

نجح فريق الاتحاد في الفوز على العروبة بنتيجة هدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والتي أقيمت على أرضية ملعب الإنماء.

وجاء هدف الاتحاد الأول عن طريق الإسباني أوناي هيرنانديز 45+7، بينما سجل عبدالرحمن العبود الهدف الثاني 88.

ترتيب الاتحاد في الدوري السعودي

وارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 65 في المركز الأول بصدارة ترتيب مسابقة دوري روشن للمحترفين، بينما تجمد رصيد العروبة عند النقطة 26 في المركز الرابع عشر بجدول الترتيب.

وشهد لقاء الاتحاد أمام العروبة في مسابقة دوري روشن، حضور (47.967)، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب الإنماء.

اللقاء شهد تعرض بنزيما للإصابة على مستوى الركبة قبل أن يتم استبداله، وإشراك حامد الغامدي بدلاً منه، حيث خرج النجم الفرنسي متأثراً بإصابته في الركبة.