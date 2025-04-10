أمانة العاصمة المقدسة تبدأ إجراءات إغلاق مرمى النفايات في العكيشية

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن بدء تنفيذ خطوات إغلاق مرمى النفايات في منطقة العكيشية جنوب مكة المكرمة، وذلك تماشياً مع التوسع العمراني وظهور مناطق سكنية مجاورة، ما أدى إلى انبعاث روائح تسببت في إزعاج سكان بعض الأحياء القريبة.

وأوضحت الأمانة في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرصها على سلامة السكان والزوار، وسعيها نحو توفير بيئة حضرية آمنة ومستدامة. وأضافت أن عملية الإغلاق تتطلب تنفيذ عدد من المعالجات الفنية والبيئية، منها إنشاء خلايا هندسية لسحب الغازات الضارة، وإعادة هيكلة المرمى لتقليل الانبعاثات، وذلك بالتعاون مع شركات عالمية متخصصة.

كما أعلنت الأمانة عن بدء أعمال إنشاء “مدينة معالجة النفايات” في موقع جديد جنوب مكة، تم اختياره خارج النطاق العمراني بعناية، ويمتد على مساحة تفوق 8 ملايين متر مربع، وفقاً لأعلى المعايير البيئية والصحية.