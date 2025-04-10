حرب قانونية تشتعل بين “OpenAI” وماسك

رفعت شركة OpenAI دعوى قضائية مضادة ضد إيلون ماسك، تتهمه فيها بشن حملة منظمة لتقويض سمعتها وتعطيل أعمالها، وذلك في فصل جديد من النزاع القانوني المتصاعد بين الطرفين في عالم الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً للوثائق المقدّمة إلى المحكمة، قالت OpenAI إن ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتي Tesla وxAI، يستخدم منصة “إكس” التي يملكها وسيلة للهجوم العلني على الشركة، من خلال “ادعاءات لا أساس لها”، و”دعاوى قضائية عبثية” تهدف – حسب وصفها – إلى الحصول على معلومات داخلية بطريقة غير مشروعة.

وأضافت الشركة أن محاولات ماسك للاستحواذ على أصول OpenAI ما هي إلا “خدعة مدروسة” تهدف لفرض نفوذه والسيطرة على تقنياتها المتقدمة، وطالبت المحكمة بالتدخل لوقف ما وصفته بـ”التحركات العدائية”، وتحميل ماسك المسؤولية القانونية الكاملة، إلى جانب مطالبته بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها.

ويعود أصل الخلاف إلى عام 2015، حين شارك ماسك في تأسيس OpenAI، قبل أن يغادرها لاحقاً ويطلق شركته المناف xAI، وتصاعدت الأزمة في مارس 2024 بعد أن رفع ماسك دعوى ضد OpenAI ورئيسها التنفيذي سام ألتمان، اتهمهما فيها بالتخلي عن المبادئ غير الربحية التي تأسست عليها الشركة. وهي اتهامات نفتها OpenAI بشكل قاطع.

وأكدت الشركة التزامها بهيكلها غير الربحي، مشيرة إلى سعيها لأن تكون “أكثر مؤسسة غير ربحية كفاءة في التاريخ”، كما اعتبرت تحركات ماسك جزءاً من “استراتيجية تهدف إلى زعزعة استقرار منافس مباشر”.

ويأتي هذا النزاع القضائي في وقت حرج بالنسبة لـOpenAI، التي تستعد لإغلاق جولة تمويلية كبرى تصل إلى نحو 40 مليار دولار قبل نهاية عام 2025، وهو ما يتطلب منها اعتماد هيكل ربحي جزئي، وقد يواجه تحديات إضافية بسبب المعركة القانونية مع ماسك.

ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات القضية في ربيع عام 2026، وسط تسارع في تحركات ماسك لتعزيز موقع شركته xAI، خصوصاً بعد إتمامها الاستحواذ الكامل على منصة “إكس”، ما يُتوقع أن يمنحها دفعة قوية في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.