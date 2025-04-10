حوادث الطائرات مستمرة في أمريكا.. مصرع 6 إثر تحطم “مروحية نيويورك”

لقي ستة أشخاص مصرعهم في حادث تحطم مروحية من طراز “بيل 206” في نهر هدسون في مدينة نيويورك الأمريكية.

وقال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز في تصريح صحفي : “إن التحقيق مستمر​​​، وللأسف قُتل ستة أشخاص كانوا على متن الطائرة”، مضيفًا أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود عائلة من إسبانيا على متن المروحية.

وأفادت مفوضة شرطة المدينة جيسيكا تيش، أن الطائرة كانت تقل ستة أشخاص وهم: الطيار وشخصان بالغان وثلاثة أطفال، مبينة أنه بناءً على برنامج تتبع الرحلات الجوية فإن المروحية كانت تابعة لشركة سياحية، وأقلعت من وسط مانهاتن، موضحةً أن الحادث وقع بعد عشرين دقيقة من إقلاع الطائرة.

وحلقت المروحية حول مانهاتن لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل الحادث، وأظهر مقطع فيديو سقوط المروحية في الماء دون دوار الذيل أو شفرة الدوار الرئيسي.