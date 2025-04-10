ترمب: قرار الاتحاد الأوروبي بعدم الانتقام بعد الرسوم “ذكي للغاية”

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بقرار الاتحاد الأوروبي بعدم الانتقام بعد فرض رسوم على الفور، واصفا إياه بأنه “ذكي للغاية”.

قال إن الاتحاد الأوروبي كان مستعدا لإعلان إجراءات انتقامية ضد رسومه، لكنه لاحظ طريقة تعامل الولايات المتحدة مع الصين وقرر “تعلمون.. سوف نتراجع قليلا”.

وذكر في اجتماع وزاري: “أعتقد أنهم أذكياء للغاية”.

ولدى سؤاله عما إذا كان ينظر إلى الاتحاد الأوروبي باعتباره كيانا واحدا أو دولا منفردة أثناء المفاوضات، قال الرئيس “إننا ننظر إليه كتكتل واحد”.

ورغم إشادته، جدد ترامب اتهامه بأن الاتحاد الأوروبي تم تأسيسه لاستغلال الولايات المتحدة. وأوقف ترامب أمس الأربعاء رسوما خاصة على معظم الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يوما.

وعلق الاتحاد الأوروبي، في رد فعل، الإجراءات المضادة التي وافق عليها بالفعل لحوالي ثلاثة شهور.