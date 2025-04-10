“سامسونج” تدخل سباق الروبوتات المنزلية بـ”Ballie” الذكي

أعلنت شركة سامسونج بشكل رسمي عن استعدادها لطرح روبوتها المنزلي الذكي Ballie خلال صيف العام الجاري 2025، وذلك بعد عدة أشهر من الترويج والتشويق حول المشروع.

وبدأت الشركة بالفعل في استقبال طلبات التسجيل المسبق عبر موقعها الإلكتروني في عدد من الدول، من بينها الولايات المتحدة.

يأتي Ballie بتصميم كروي صغير يعتمد على عجلتين للحركة، وتم تطويره ليعمل كمساعد شخصي ذكي داخل المنزل، ويحتوي على مكبر صوت وميكروفون، بالإضافة إلى جهاز عرض مدمج يمكنه عرض معلومات وبيانات مباشرة على الجدران، مما يعزز من تفاعله البصري والصوتي مع المستخدمين.

وكانت سامسونج قد كشفت عن أول نموذج من Ballie في عام 2020، إلا أن النسخة الجديدة خضعت لتحسينات تقنية كبيرة جعلته أكثر توافقًا مع بيئة المنازل الذكية الحديثة، وأكثر قدرة على تقديم تجارب شخصية.

ويعمل Ballie ضمن منظومة SmartThings التابعة لسامسونج، ما يتيح له التحكم بمجموعة واسعة من الأجهزة المنزلية الذكية، لكنه يتفوّق على الشاشات الذكية التقليدية من خلال دمجه بقدرات ذكاء اصطناعي توليدي.

وقد تعاونت سامسونج مع جوجل لدمج نموذج Gemini داخل الروبوت، بالإضافة إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة، ليصبح قادرًا على تحليل الصور من الكاميرات، وفهم الأوامر الصوتية، والتفاعل مع بيانات المستشعرات البيئية.

ووفقًا لما أعلنته سامسونج، فإن Ballie سيستطيع تقديم اقتراحات شخصية للمستخدمين، مثل نصائح لتنسيق الملابس وفق مظهر المستخدم، أو إرشادات صحية تستند إلى حالته المزاجية.

فعلى سبيل المثال، في حال عبّر المستخدم عن شعوره بالتعب، سيتمكن Ballie من تحليل البيانات البيئية والشخصية واقتراح حلول لتحسين جودة النوم أو تعزيز النشاط البدني.

وقد ظهر Ballie في عروض تجريبية خلال عدد من الفعاليات، حيث عرض معلومات تفاعلية على الجدران، وتجاوب مع الأوامر الصوتية، بل وابتكر شاشات تحكم افتراضية على الأرض يُتحكم بها بالقدم. لكن هذه التجارب جرت في بيئات محكمة ولم تُتح للصحفيين أو الزوار تجربة تفاعلية مباشرة مع الجهاز بعد.

ويأتي إعلان سامسونج في وقت تتنافس فيه شركات التقنية العالمية الكبرى، مثل آبل وميتا وجوجل، على تطوير روبوتات منزلية ذكية، بينما كشفت شركة LG بدورها عن مشروع مشابه مؤخرًا، مما يشير إلى اشتداد المنافسة في هذا المجال.

ورغم أن سوق الروبوتات المنزلية لم يشهد حتى الآن اعتمادًا واسعًا، إلا أن الخطوة الجديدة من سامسونج قد تمنحها أفضلية مبكرة في هذا السباق التقني، خاصة مع تقديم Ballie كمنتج عملي ذكي وذو قيمة مضافة.

ومع ذلك، لا يزال سعر الروبوت غير مُعلن حتى الآن، ما يترك بعض التساؤلات حول مدى إمكانية انتشاره على نطاق واسع.