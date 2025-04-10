المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة ببطولة الكونكاكاف.. مواجهات قوية منتظرة

أسفرت قرعة بطولة الكونكاكاف عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات : أمريكا – ‏هاييتي – ترينداد وتوباغو

‏وتنطلق البطولة في ١٤ من يونيو المقبل في أمريكا وكندا من أجل أن تستعد الدولتين لبطولة كأس العالم للمنتخبات العام المقبل.

ولن تشهد البطولة تواجد لاعبي الهلال بسبب ارتباطهم ببطولة كأس العالم للأندية رفقة فريقهم والذي سينطلق بالتزامن مع بطولة الكونكاكاف.

وجاءت نتائج القرعة كاملة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المكسيك وكوستاريكا وسورينام والدومينيكان.

‏المجموعة الثانية: كندا وهندوراس والسلفادور وكوراساو.

‏المجموعة الثالثة: بنما وجامايكا وغواتيمالا وغوادلوب

‏المجموعة الرابعة: أميركا وهايتي وترينيداد وتوباغو والسعودية