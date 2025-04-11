الصين ترفع الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية من 84% إلى 125%

أعلنت الصين، اليوم الجمعة، فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات الأمريكية، اعتبارا من الغد السبت.

وأوضح وزير المالية الصيني أن نسبة الرسوم على السلع الأميركية سترتفع من 84% إلى 125%.

وشدد الرئيس الصيني شي جين بينغ على تمسك بلاده بحماية مصالحها الوطنية، مؤكداً أن الحروب التجارية لا تحقق مكاسب لأي طرف.

كما دعا شي أوروبا وبكين إلى تعزيز شراكتهما والتعاون المشترك، لمواجهة سياسات الإكراه والتصدي لها بصورة جماعية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية، يوم الخميس، أن الرسوم الجمركية الإضافية المفروضة على السلع الصينية وصلت إلى 145%.