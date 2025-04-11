تدريب الأثقال.. سلاح جديد لكبار السن ضد الخرف

كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة “GeroScience” أن تدريب الأثقال قد يكون مفتاحاً لحماية أدمغة كبار السن من الخرف، حتى لدى من يعانون من ضعف إدراكي خفيف.

وأوضحت الدكتورة إيزادورا ريبيرو من جامعة ولاية كامبيناس بالبرازيل أن تمارين المقاومة، التي تركز على تعزيز قوة العضلات، أظهرت نتائج واعدة في تحسين الذاكرة اللفظية وقوة الخلايا العصبية، خاصة في مناطق الدماغ المرتبطة بألزهايمر.

وشملت الدراسة 44 مشاركاً تزيد أعمارهم عن 55 عاماً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين: الأولى مارست تدريبات مقاومة متوسطة إلى عالية الشدة مرتين أسبوعياً لمدة ستة أشهر، بينما لم تمارس المجموعة الضابطة أي تمارين.

وأظهرت النتائج تحسناً ملحوظاً في أداء الدماغ لدى مجموعة التدريب، بينما سجلت المجموعة الأخرى تدهوراً في مؤشرات الدماغ.

وأكدت ريبيرو أن هذه النتائج تُبرز قدرة تدريب الأثقال على الحد من تطور الخرف، وربما تأخير ظهوره، مما يجعله خياراً واعداً لتعزيز الصحة العقلية لكبار السن.

ويُعاني نحو 57 مليون شخص حول العالم من الخرف، وهو ما يؤكد أهمية مثل هذه الدراسات في مواجهة هذا التحدي الصحي العالمي.