واشنطن تفرض عقوبات جديدة على الصين بسبب النفط الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة عن جولة جديدة من العقوبات استهدفت شركة “غوانغشا تشوشان للطاقة” الصينية و30 ناقلة نفط، بسبب دورها في نقل النفط الإيراني.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الشركة الصينية تلقت ثماني شحنات على الأقل من النفط الإيراني خلال السنوات الأخيرة، مما دفع واشنطن إلى إدراجها ضمن قائمة العقوبات.

لم تقتصر الإجراءات على الصين، حيث شملت العقوبات ثلاث شركات أخرى لخدمات الشحن بسبب مساهمتها في نقل النفط الإيراني، كما استهدفت وزارة الخزانة كيانات قانونية في الإمارات والهند لضلوعها في هذا النشاط.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة تهدف إلى قطع مصادر التمويل التي يعتمد عليها النظام الإيراني لدعم أنشطته النووية وجهوده المزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار التزام ترامب بتجفيف صادرات النفط الإيراني بالكامل، خاصة تلك المتجهة إلى الصين، مؤكدة أن الحد من تدفق الإيرادات سيضعف قدرة طهران على تهديد الأمن العالمي.

وتُظهر هذه التحركات تصميم الولايات المتحدة على خنق الاقتصاد الإيراني كجزء من استراتيجيتها لمنعها من امتلاك أسلحة نووية.