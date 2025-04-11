المجر تشكك في هجوم بيولوجي وراء الحمى القلاعية

أعلنت حكومة المجر أنها لا تستبعد فرضية “هجوم بيولوجي” كمصدر محتمل لتفشي مرض الحمى القلاعية، الذي ظهر لأول مرة منذ أكثر من خمسة عقود، مما أدى إلى ذبح آلاف الماشية وإغلاق معابر حدودية في شمال غرب البلاد.

وكشفت المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، عبر تقرير نقلته صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية، أن الحالة الأولى للمرض رُصدت الشهر الماضي في مزرعة أبقار قريبة من حدود النمسا وسلوفاكيا، ليبدأ بعدها انتشار الفيروس بسرعة.

اضطرت السلطات المجرية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، شملت إعدام آلاف رؤوس الماشية للسيطرة على الوضع، فيما ردت النمسا وسلوفاكيا بإغلاق العديد من المعابر الحدودية لمنع انتقال العدوى، خاصة بعد رصد إصابات في جنوب سلوفاكيا.

وفي مؤتمر صحافي، ألمح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إلى أن الفيروس قد يكون “غير طبيعي المنشأ” أو معدلًا صناعيًا، مستندًا إلى تقارير شفهية من مختبر أجنبي، لكنه أشار إلى أن هذه الفرضية لم تُثبت بشكل قاطع بعد.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن المجر تمتلك حوالي 861 ألف رأس ماشية حتى نهاية العام الماضي، تمثل 1.2% من إجمالي الثروة الحيوانية في الاتحاد الأوروبي، مما يجعل هذا التفشي تهديدًا اقتصاديًا كبيرًا.