مبعوث ترمب يتوجه إلى روسيا للاجتماع مع بوتين

أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن المبعوث الأمريكي الخاص، ستيف ويتكوف، توجه إلى روسيا، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، نقلاً عن مصادر مطلعة وبيانات فلايت رادار، في بيان إن “المبعوث الدبلوماسي للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ستيف ويتكوف توجه إلى روسيا ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الجمعة”.

وأشار الموقع إلى أن هذا قد يكون اللقاء الثالث بين بوتين وويتكوف، في الوقت الذي يضغط فيه ترمب من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كان الرئيس ترمب اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مطول في الشهر الماضي على وقف إطلاق نار فوري لمدة ثلاثين يوما في الغارات على كافة منشآت ومواقع البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن الزعيم الروسي امتنع عن دعم وقف أوسع نطاقا للقتال لمدة 30 يوما وهو ما تضغط الإدارة الأمريكية من أجله.

من جهتها، وافقت أوكرانيا على وقف الهجمات على مواقع البنية التحتية للطاقة .

ورغم الموافقة من الجانبين غير أنهما يواصلان مهاجمة البنية التحتية للطاقة في أراض كل منهما الأخرى.